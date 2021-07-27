Брянск, 27 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Брянской области 27 июля подтверждено 293 случая заражения коронавирусом, что на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество выявленных носителей инфекции превысило 53 тысячи. За сутки зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области зафиксировано 53 040 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 48 120 человек, в том числе 214 выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 763 пациента.

Лаборатории проверили 546 тестов, всего выполнено 663 953 исследования на коронавирус.