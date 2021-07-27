Мельбурн, Австралия, 27 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В штате Виктория, распложенном на юго-востоке Австралии, представители оппозиции обвинили правительство премьер-министра Дэвида Эндрюса в попустительстве распространения «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции. Об этом 27 июля сообщил новостной портал News.com.au.

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Критика в адрес Эндрюса прозвучала после того, как приехавшего в Викторию с территории Нового Южного Уэльса гражданина оштрафовали на 200 доллар за несоблюдение карантина. Как оказалось впоследствии, именно данный человек стал разносчиком «Дельта"-варианта в Виктории, после чего столица штата Мельбурн была отправлена на карантин.

Как отметил в ходе пресс-конференции член теневого кабинета от Либеральной партии Дэвид Саутвик, курирующий деятельность полиции, штраф в Виктории за отправление естественных потребностей в общественном месте составляет 500 доллар, а наказание на нарушение карантина и заражения целого штата «Дельта"-вариантов SARS-CoV-2 — всего 200.

«Это пощечина всем жителям Виктории, когда нарушители из Сиднея не будут оштрафованы или могут избежать обвинений после того, как их действия привели к локдауну и они отказались сотрудничать с властями», — заявил Саутвик.