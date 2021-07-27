Москва, 27 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Говорить про ошибку попадания удаленных IT-специалистов, попавших под обязательную вакцинацию, можно сколько угодно, но факт остается фактом: чем больше людей привьётся от коронавируса — тем быстрее мы победим коронавирус, считает омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 27 июля, комментируя вопрос дискриминации и технических ошибок во введении обязательной вакцинации в ряде отраслей.

Вакцинация

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»На данный момент речь идет о 60% сотрудников, которые должны быть вакцинированы. 100% никто не требует. Во всем мире ведутся различные способы борьбы с коронавирусом. Россия не единственная страна, где требуется вакцинация сферы услуг: уже известно, что Узбекистан и Франция также вводят обязательную вакцинацию отдельных сфер деятельности», — отметил Порочкин.

Он уверен, что меры по обязательной вакцинации штата — не дискриминация для бизнеса. «Сфера услуг — та сфера, сотрудники которой много работают в тесном контакте с клиентами и риск распространения коронавируса здесь наиболее высок. В данном случае вакцинация — единственный способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Единственный момент, который до сих пор не понятен, это почему за все отвечает бизнес, а в случае невыполнения установленного плана еще и несет убытки в виде высоких штрафов», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание, что многие работодатели столкнулись с такой проблемой, как идеологическое неприятие вакцинации некоторыми сотрудниками. По мнению члена генерального совета «Партии Роста», многим пришлось попрощаться с сотрудниками, которые категорически отказывались от вакцины: «Кто-то ушел самостоятельно, кого-то отстранили от работы. Бизнес действительно столкнулся с проблемой замены персонала и поиском нового. Говорить о масштабах не стоит, это единичные случаи и большинство сфер смогли не только добиться поставленной цели в 60%, но и перевыполнить план: привито 77% сотрудников органов власти Москвы, 66% образовательных организаций, 70% медорганизаций, 76% социальных учреждений и так далее».