Токио, 27 июля, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Жеребьёвка олимпийского теннисного турнира в миксте состоялась в Токио. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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От России в соревнованиях смешанных пар выступят два дуэта. Елена Веснина сыграет вместе с Асланом Карацевым, а Анастасия Павлюченкова — с Андреем Рублёвым.

В первом круге Веснина и Карацев встретятся представителями Франции Кристиной Младенович и Николя Маю, которые посеяны на турнире под первым номером. Посеянные под четвёртым номером Павлюченкова и Рублёв выйдут на корт с ДариейЮрак и Иваном Додигом из Хорватии.