Москва, 27 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Российские банки будут повышать ставки по депозитам пропорционально изменениям ключевой ставки ЦБ РФ, но в меньших масштабах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Корзун Андрей (Kor!An) Банковский сейф

«Скорее всего, банки будут повышать ставки по депозитам пропорционально изменениям ключевой ставки: в том же направлении, но в меньших масштабах. Для юридических лиц банки смогут сформировать более интересные предложения, которые простимулируют спрос на размещение свободных остатков на депозите. Как следствие, депозитная база у банка будет расти, — сказал Твердохлеб. — Повышение ставок по депозитам выгодно не только самим банкам, но и их клиентам. Банки получают дополнительные ресурсы для совершения активных операций, а потребители — повышенную доходность от размещения свободных остатков на депозитах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Твердохлеб рассказал, исчезнет ли в РФ дешевая ипотека.