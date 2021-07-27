Токио, 27 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл представителю Франции Жереми Шарди во втором круге олимпийского турнира в Токио. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 3:6, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

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Карацева четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 20 эйсов, пять ошибок на подаче и 3 из 5 брейков.

В третьем круге Шарди сыграет с победителем матча Лиам Броди (Великобритания) — Хуберт Хуркач (Польша).

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