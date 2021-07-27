Токио, 27 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Швеции во втором матче на олимпийском турнире. Встреча завершилась со счётом 24:36, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гандбол

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Ранее российские гандболистки сыграли вничью в первом матче группового этапа с командой Бразилии (24:24). Таким образом, на сегодняшний день сборная России, набрав одно очко, занимает четвёртое место в группе B.

В женском олимпийском гандбольном турнире принимают участие 12 сборных, которые разделены на две группы. Сборная России играет в группе с командами Бразилии, Швеции, Венгрии, Испании и Франции. По итогам группового этапа из каждой группы выйдут в плей-офф по четыре команды.

Напомним, в 2016 году на Играх Рио-де-Жанейро российские гандболистки выиграли золото.