Нью-Дели, 27 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 29,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

India.gov.in Коронавирус в Индии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 29 689 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 31 440 951.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 415 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 421 382.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 30 621 469 человек вылечились от нового заболевания и еще 398 100 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки был выявлен 39 361 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.