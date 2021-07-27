Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Демократической партии США следует разобраться со своими действиями, которые привели в январе 2021 года к попытке захвата Капитолия. Об этом заявил бывший президент-республиканец Дональд Трамп, сообщает его пресс-служба.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп призвал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси расследовать её собственные действия, а также действия людей, которые оказались неподготовленными к большому скоплению граждан у Капитолия.

По мнению Трампа, эти люди не хотели «дополнительной защиты, в том числе выделения сил полиции и Национальной гвардии». Он также считает, что нужно расследовать гибель сторонницы республиканцев Эшли Бэббит во время штурма Капитолия и фальсификацию результатов президентских выборов.

Именно подтасовки в голосовании в ноябре 2020 года, уверен Трамп, привели к тому, что «сотни тысяч людей стали стекаться в Вашингтон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее селфи на сайте знакомств помогло ФБР установить одного из участников нападения на Капитолий.

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