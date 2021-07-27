Токио, 27 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Семь новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 27 июля сообщает японский портал Jiji со ссылкой на оргкомитет Игр.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

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Также указывается, что среди этого числа двое международных спортсменов, один из которых член из сборной Нидерландов по теннису, а данные второго не уточняются.

Кроме того, отмечается, что в результате этого общее число выявленных на Олимпиаде носителей коронавируса на сегодняшний день достигло 155. При этом в общей сложности на Олимпиаду в Японию прибыло 37 тыс. 579 человек из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию был получен у 16 человек, задействованных в организации летних Олимпийских игр в Токио.