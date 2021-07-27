Анкара, 27 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Турция и Россия не друзья и не союзники, но некоторыеважныевопросы наши страны решают совместно, ипотому не стоитобострять отношения с Анкарой из-за поставокбеспилотников наУкраину, эти БПЛАнадо просто учиться сбивать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 июля, комментируя высказывания профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала.

ИА REGNUM Россия и Турция

Ранее в интервью «Ленте.Ру» Унал заявил, что власти России должны «смириться» с тем, что Турция поставляет оружие на Украину. Это «не должно оказывать влияния» на отношения Москвы и Анкары, поскольку ни эти поставки, ни отношения Украины и Турции в целом не угрожают России, сказал эксперт. Кроме того, Турция могла бы стать посредником в отношениях Украины и России, считает Унал.

« Турецкий профессор, конечно, не выражает мнение правительства своей страны, но он его отражает. Желание хотя бы отчасти сгладить восприятие в нашей стране турецкого военного сотрудничества с враждебным России киевским режимом понятно. Но есть вещи, которые сгладить невозможно: это участие Турции в так называемой Крымской платформе. Участие Эрдогана в предстоящей встрече стран, поддержавших эту антироссийскую инициативу Киева, сильно навредит нашим отношениям.

В любом случае, турецкие рассуждения о том, что Анкара может «стать посредником» между Москвой и Киевом, следует игнорировать. «Посредники» в отношениях с Украиной России не нужны, тем более такие, как Турция — двуликие.