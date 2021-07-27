Волгоград, 27 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан вводится с 27 июля на территории Волгоградской области. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач региона Ольга Зубарева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В обязательном порядке прививку от коронавируса должны сделать сотрудники сфер торговли, услуг (в том числе культурно-развлекательного досуга), финансовых учреждений и почтовых предприятий, общественного транспорта, питания и пищевой промышленности, включая доставку продуктов курьерами. Вакцинации подлежат представители образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, туризма и санаторно-курортной деятельности.

Кроме того, прививку необходимо сделать чиновникам, студентам ссузов и вузов старше 18 лет.

Постановление обязывает работодателей организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом прививки до 30 августа 2021 года, вторым — до 30 сентября.

По данным регионального Роспотребнадзора, в течение последних пяти недель на территории Волгоградской области отмечается рост заболеваемости COVID-19 и увеличение темпов прироста инфекции за сутки до 0,45%. Также сохраняется на высоком уровне заболеваемость ОРВИ, увеличивается количество госпитализаций и внебольничных пневмоний.