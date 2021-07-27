Саратов, 27 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Саратовской области за первое полугодие построили 1803 здания, из них 91% — жилые, заявил министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачёв.

Строительство жилья

Он отметил, что за шесть месяцев текущего года введено в эксплуатацию 374,2 тыс. кв. метров жилья, что на 47,2% больше по сравнению с уровнем прошлого года. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в течение 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 1,29 млн кв. метров.

В Саратове, Энгельсе, Балаково, Петровске, Марксе застройщики возвели 14 многоквартирных домов общей площадью 125,3 тыс. кв. метров, что на 82,5% больше аналогичного периода 2020 года. В общем объеме введенного жилья доля индивидуального жилищного строительства составила 66,5%. Во втором полугодии планируется ввести в эксплуатацию около 916 тыс. кв. метров жилья, уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, на реконструкцию участка Волгоградского водохранилища в Вольске Саратовская область получит около 60 млн рублей. Возможный ущерб, если работы не будут проведены, здесь оценивается в 590 млн рублей.

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