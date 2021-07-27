Москва, 27 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Несмотря на то, что пик жары в России пройдет с 31 июля по 1 августа, возможность очень жарких дней в августе исключать нельзя. Об этом 27 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, которые приводит РИА Новости, наиболее высокие значения температуры воздуха в летнее время наблюдаются в последние пять дней июля и первые дни августа.

«Самые жаркие дни — 31 июля и 1 августа. Но всё это в среднем. Если проанализировать температурный фон за последние 15 лет, то оказывается, что и в середине августа бывают очень жаркие дни, около плюс 30 градусов, и даже в конце августа. Нельзя так декларировать (что не будет больше жарких дней — ред.). Еще рано провожать лето», — сказал он.

Помимо того, Вильфанд рассказал, что более точный прогноз погоды на август будет выпущен Гидрометцентром 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во вторник, 27 июля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +27…+29 °C.