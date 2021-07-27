Токио, 27 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Российские стрелки Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые награды Олимпийских игр в Токио, 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) PublicDomainPictures Олимпийская эмблема

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд Каримова и Каменский в матче за бронзу победили Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ён из Южной Кореи со счётом 17:9.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов выиграли серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Читайте также: Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета