Российские спортсмены выиграли бронзу Олимпиады в стрельбе из винтовки
Токио, 27 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Российские стрелки Юлия Каримова и Сергей Каменский выиграли бронзовые награды Олимпийских игр в Токио, 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Олимпийская эмблема
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В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд Каримова и Каменский в матче за бронзу победили Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ён из Южной Кореи со счётом 17:9.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов выиграли серебро Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
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