Токио, 27 июля, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Российские стрелки Юлия Каримова и Сергей Каменский стали обладателями бронзовых наград на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во встрече за третье место в указанной дисциплине российские спортсмены одержали верх над представителями Южной Кореи Ынчи Квон и Тэюн Нам со счетом 17:9.

При этом во встрече за золотую награду Олимпиады позднее встретятся сборные Китая и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская теннисистка Анастасия Павлюченковаодержала победу над представительницей ИспанииСарой Соррибес-Тормо в третьем круге олимпийского турнира.