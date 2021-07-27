Екатеринбург, 27 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Свердловскую область пришло 13 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса. Об этом заявил на брифинге замглавврача Екатеринбургского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт»

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По словам Харитонова, большую часть всей партии (7,5 тыс. доз) уже распределили между екатеринбургскими больницами. Оставшиеся вакцины передали другим муниципалитетам.

Врач подчеркнул, что «Спутник Лайт» рекомендуют использовать для ревакцинации уже привитых (через полгода после первого полного курса вакцинации) и для переболевших (с момента выздоровления которых прошло не менее шести месяцев).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировали антирекорд по количеству тяжелобольных с COVID-19.