Москва, 27 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Затопивший регионы Европы циклон «Дирк» приближается Москве, сообщил 27 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ливень

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

В эфире радиостанции Business FM Тишковец рассказал, что с 28 июля прогнозируется сильная гроза и понижение температуры.

Читайте также: Ученые заявили о рекордной жаре в ближайшие десятилетия в мире

«Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг уже перерастет в настоящие залповые ливни, усилится ветер», — сообщил специалист.

По его словам, за 12 часов в столице может выпасть до 5−10 мм осадков, а в окрестностях Москвы — до 20 мм осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 27 июля ожидается до 30 градусов выше нуля.