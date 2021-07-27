Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Петербурге температура воздуха, после нескольких дней умеренно тёплой погоды, вновь поднимется до +30 градусов и даже превысит эту отметку. Однако жара продлится недолго, после чего петербургская погода вернется к более прохладным показателям.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург, лето

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Как сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, 27 июля антициклон сохранит солнечную и сухую погоду.

«Температура воздуха +29…+31°, по области +25…+30°. Ветер восточный 2−7 м/с», — прогнозирует синоптик.

Но уже со среды температура пойдет вниз. Так, 28 июля во второй половине дня кратковременный дождь, гроза и +27…+29 градусов, в последующие два дня временами дожди и +23…+26 градуса.

По данным петербургского гидрометцентра, 29 июля днем будет еще прохладнее, всего +22…+24 градуса.