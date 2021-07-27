Тирасполь, 27 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В ходе 156 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Распространение вируса

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 50 667 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 061 человек, в том числе 12 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1243 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 533 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 24 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 27 человек.

Стоит отметить, что в ПМР ранее сообщили о переговорах с Китаем по закупке вакцины от COVID-19. Планируется приобрести 100 тыс. доз.