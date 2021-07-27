Пекин, 27 июля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Комитет ЮНЕСКО по Всемирному наследию прислушался к экологам и взял на контроль ситуацию с возможным строительством плотины на территории Монголии, угрожающей заповедным природным системам в Забайкальском крае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор экологической коалиции «Реки без границ», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

На проходящей сейчас в Фучжоу (Китай) 44-ой сессии Комитета ЮНЕСКО по Всемирному культурному и природному наследию вынесено отдельное решение в отношении трансграничного российско-монгольского объекта наследия «Ландшафты Даурии».

Комитет ЮНЕСКО выразил крайнюю озабоченность тем, что строительство плотины на реке Ульдза на территории Монголии, выше по течению от объекта наследия, началось без предварительного уведомления и может негативно повлиять на ценность всего объекта наследия.

Комитет в своем решении настоятельно рекомендует Монголии прекратить любые дальнейшие действия по реализации проекта строительства плотины на Ульдзе до тех пор, пока оценка воздействия проекта на окружающую среду (ОВОС) не будет представлена на рассмотрение в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Внимание ЮНЕСКО к строительству опасной плотины впервые привлекла международная экологическая коалиция «Реки без границ» (Rivers without Boundaries) в сентябре 2020 года, обнаружив признаки масштабного строительства в долине реки Ульдза на спутниковых снимках территории Монголии.

Представители коалиции «Реки без границ» сейчас также принимают участие в 44-ой сессии Комитета ЮНЕСКО по Всемирному наследию в качестве приглашенных наблюдателей.

«Строительство плотины на Ульдзе противоречит как международному праву, так и задачам охраны общих трансграничных водно-болотных угодий, — комментирует решение Комитета ЮНЕСКО международный координатор коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов. — Уверен, что власти Монголии также хорошо это понимают, чему есть вполне наглядное доказательство: как только стало известно, что ЮНЕСКО в курсе начавшегося строительства плотины на Ульдзе, то все работы на объекте, как показывают весенние и летние космоснимки, были приостановлены».

«Заморозка строительства плотины на Ульдзе — это уже не первый случай, когда Монголия останавливает строительство гидротехнических сооружений на своей территории из-за угрозы объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО на территории России, — напоминает российский координатор коалиции «Реки без границ», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов. — Четыре года назад аналогичный случай произошел с монгольскими плотинами в бассейне реки Селенги, угрожавшими благополучию Байкала. Монголия до сих пор проводит одностороннюю оценку воздействия этих проектов, надеясь когда-нибудь доказать ЮНЕСКО, что они безвредны для Байкала. Думаю, что и с плотиной на Ульдзе история будет такой же долгоиграющей».

Министерство природных ресурсов Российской Федерации также заявляет, что прорабатывает возможность проведения оценки воздействия на окружающую среду строительства плотины в Монголии.

По оценкам ученых, плотина на Ульдзе нарушит естественный гидрологический режим, что приведет к необратимым изменениям экосистем Торейских озер и существенному снижению численности десятков видов водоплавающих и околоводных птиц Восточной Азии.

По информации коалиции «Реки без границ», кроме плотины на Ульдзе, Монголия в рамках своей национальной инфраструктурной программы «Синий конь» предполагает возвести 33 плотины на 13 реках Монголии, включая трансграничные реки Селенга, Онон и Керулен.

Как сообщало ИА REGNUM, 44-я сессия Комитета ЮНЕСКО по Всемирному культурному и природному наследию проходит с 16 по 31 июля в Фучжоу (Китай). На сессии уже вынесены решения по многим российским объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО: «Девственные леса Коми», «Центральный Сихотэ-Алинь», «Алтай — Золотые горы», «Озеро Байкал», «Западный Кавказ», «Вулканы Камчатки» и «Ландшафты Даурии».

«Ландшафты Даурии» — последний из российских объектов природного наследия ЮНЕСКО, созданный в 2017 году на базе российской и монгольской частей трехстороннего международного заповедника «Даурия», куда также входят охраняемые территории в Китае.

Центральным элементом российской части объекта наследия является государственный заповедник «Даурский» в Забайкальском крае, а в монгольской части — резерват «Монгол-Дагуур» в провинции Дорнод. Обе части объекта Всемирного природного наследия содержат обширные водно-болотные угодья, благополучие которых полностью зависит от естественного природного режима реки Ульдза.