Симферополь, 27 июля, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Более четырёх миллионов отдыхающих посетили Республику Крым с начала 2021 года, об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства курортов и туризма.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Как уточняется, с начала года на 16 июля в сравнении с аналогичным периодом 2019 года турпоток в регионе вырос на 40%.

В министерстве сообщили, что к курортному сезону в регионе модернизировали и реконструировали более 80 объектов размещения, открываются новые пляжи и туристические маршруты.

«Мы находимся на пути кардинального изменения отрасли. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» развитие туристического бизнеса в Крыму становится системным и стратегически выверенным», — прокомментировал глава минкурортов Вадим Волченко.

Ранее в министерстве курортов сообщили, что централизованную вакцинацию прошли уже более 13 тыс. сотрудников санаторно-курортной сферы по всему Крыму.