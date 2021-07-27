Токио, 27 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 80 кг.

Ilgar Jafarov Тхэквондо

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В четвертьфинале одержал победу над представителем Словении Иваном Трайковичем со счётом 16:3. До этого, в 1/8 финала, он победил Питу Тофатофуа из Тонга со счётом 24:3.

В полуфинале соперником Ларина станет китайский спортсмен Сунь Хонйи.