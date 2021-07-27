Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по подросткам в Красносельском районе Петербурга. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело, а пострадавшим потребовалась медицинская помощь,

Torange.biz Пневматический пистолет

Как сообщили 27 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о том, что из окна квартиры дома 9 по улице Маршала Захарова ведется стрельба из пневматического оружия, поступило в полицию 26 июля около восьми часов вечера.

Прибывшие полицейские установили, что 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в подростков, в возрасте 16 и 17 лет.

«Оба несовершеннолетних госпитализированы в медучреждение с ушибами и после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение», — уточнили в пресс-службе Главка МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). С подозреваемым ведутся процессуальные действия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.