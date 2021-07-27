Токио, 27 июля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Российская шпажистка Виолетта Колобова решила взять в паузу в своей карьере. Об этом 27 июля она объявила после поражения на Олимпийских играх в Токио.

Фехтование

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«Теперь — отдыхать, домой, к семье. Я в любом случае возьму паузу, а сколько она продлится, сказать пока не могу, не буду загадывать. Но я не прощаюсь!» — цитирует Колобову ТАСС.

Она отметила, что хорошо восстановилась после рождения сына, но не смогла получить достаточной соревновательной практики и не подошла к Играм в оптимальной форме.

Колобова в 1/16 финала Олимпиады проиграла представительнице Польши Александре Ярецкой со счётом 11:15.