Москва, 27 июля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Задачей здравоохранения Москвы станет комплексная реабилитация жителей после COVID-19. Об этом 27 июля сообщил мэра Москвы Сергей Собянин.

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«Важнейшей задачей московского здравоохранения ближайших лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, переболевших ковидом», — написал мэр в личном блоге.

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Он уточнил, что тема обсуждалась на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы. О необходимости реабилитации говорила главврач больницы №52 Марьяна Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 19 по 25 июля выявляемость новых случаев заражения COVID-19 в Москве сократилась почти на треть.