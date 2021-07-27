Цюрих, Швейцария, 27 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В результате того, что на планете Земля ускоряется рост значений температуры воздуха, в мире на протяжении ближайших десятилетий ожидаются интенсивные периоды длительной аномальной жары. Об этом 26 июля сообщил портал Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.

dimitrisvetsikas1969 Жара

«Главная мысль состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — заявил один из исследователей Эрик Фишер.

При этом он уточнил, что такого рода периоды жаркой погоды будут происходить уже в течение ближайших десятилетий.

Кроме того, добавляется, что рекордные периоды жары могут произойти от двух до семи раз чаще в период с 2021 по 2050 год, и от трех до 21 раза чаще в период с 2051 по 2080 год.

Также исследователи указали, что за десять лет, по их данным, планета Земля прогревается на 0,18 градуса, что, как считают ученые, быстрее по сравнению с последними 40 годами.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 27 июля ожидается до 30 градусов выше нуля.