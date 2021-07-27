Ученые заявили о рекордной жаре в ближайшие десятилетия в мире
Цюрих, Швейцария, 27 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В результате того, что на планете Земля ускоряется рост значений температуры воздуха, в мире на протяжении ближайших десятилетий ожидаются интенсивные периоды длительной аномальной жары. Об этом 26 июля сообщил портал Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.
«Главная мысль состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды», — заявил один из исследователей Эрик Фишер.
При этом он уточнил, что такого рода периоды жаркой погоды будут происходить уже в течение ближайших десятилетий.
Кроме того, добавляется, что рекордные периоды жары могут произойти от двух до семи раз чаще в период с 2021 по 2050 год, и от трех до 21 раза чаще в период с 2051 по 2080 год.
Также исследователи указали, что за десять лет, по их данным, планета Земля прогревается на 0,18 градуса, что, как считают ученые, быстрее по сравнению с последними 40 годами.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 27 июля ожидается до 30 градусов выше нуля.