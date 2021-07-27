Джакарта, 27 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. По данным министерства иностранных дел Индонезии, число зараженных коронавирусом граждан Индонезии за границей продолжает расти, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Коронавирусом за границей заразились ещё 45 граждан Индонезии. Новые случаи выявлены в Пакистане, в Нидерландах, в Суринаме, в России и в Италии.

По состоянию на 27 июля коронавирус выявили у трех граждан Индонезии, проживающих в России. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 40 граждан Индонезии в России.

В общей сложности воздействию коронавируса за границей подверглись 5499 граждан Индонезии, 219 человек умерли, а 734 — находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 июля в Индонезии выявили 3 194 733 случая заражения коронавирусом.

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