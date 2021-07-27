Токио, 27 июля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой в третьем круге олимпийского турнира. Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счётом 1:6, 4:6.

AndrewHenkelman Наоми Осака

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Осака один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, четыре ошибки на подаче и пять брейков.

В четвертьфинале турнира Вондроушова сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Надия Подороска (Аргентина).

Напомним, Осака была посеяна на олимпийском турнире в Токио под вторым номером. Кроме того, она зажигала олимпийский огонь на церемонии открытия Игр.