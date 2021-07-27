Саратов, 27 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошлый день зарегистрировали 245 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 27 июля региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Накануне выявили 241 заражение. Всего подтверждено 72 054 случая инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 67 319 человек, за сутки — 187 пациентов.

Коронавирус

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 99 человек, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители старше 60 лет — 73 человека, 34 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области до 7 августа продлены ограничения по предупреждению распространения коронавируса. Это прежде всего касается работы учреждений общепита и бронирования мест в гостиницах.

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