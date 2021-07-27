Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону коечный фонд для ковид-пациентов заполнен практически до отказа. По последним сведениям, госпитали заполнены на 94%. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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«Мы увеличили коечный фонд на 160 коек в ковидных госпиталях. Их загруженность составляет 94%», — уточнил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

В настоящее время число пациентов с COVID-19, находящихся на стационарном лечении, достигла 1 472. В сутки регистрируется более 100 госпитализаций. Власти обращают внимание на то, что нагрузка на систему здравоохранения Ростова-на-Дону в связи с ростом числа ковид-больных колоссальная.