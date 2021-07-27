Москва, 27 июля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Новый способ кражи денежных средств у жителей России с использованием мессенджеров придумали мошенники. Об этом 27 июля сообщили в Сбербанке.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

«Новая уловка мошенников — «акция мессенджеров». Злоумышленники объявляют о конкурсе в сети, якобы организованном популярными программами для переписки. Если человек переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где написано, что призовой фонд акции составляет один миллион долларов», — приводит слова представителя Сбербанка РИА Новости.

Также в кредитной организации уточнили, что тем, кто хочет принять участие в этом конкурсе, предлагается выбрать один из мессенджеров и затем сайт показывает размер выигрыша, который составляет от $10 до $5 тыс.

После этого участвующий в розыгрыше переходит в чат с «администратором», где бот сообщает человеку, что последний якобы вошел в сотню лучших пользователей соцсети и это якобы позволит ему получить ещё пять денежных призов. При этом в качестве итоговой суммы якобы выигранных жертвой приза указывается несколько тысяч американских долларов.

Однако в связи с тем, что российским законодательством переводы в иностранной валюте между резидентами запрещены, «оператор банка» в чате сообщает человеку, что выигрыш будет конвертирован в рубли, для чего жертве потребуется внести небольшую комиссию в несколько сотен рублей. Затем для оплаты такого сбора злоумышленники просят ввести номер карты, имя ее владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из смс-сообщения.

В результате, мошенники не только получают вышеназванную «комиссию», но также и получают возможность похитить с карты жертвы все денежные средства.

Отмечается, что зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов посоветовал жителям России тщательно проверять информацию об организаторах такого рода «конкурсов» и в случае, если ее найти не удается, отказаться от участия в таковых.

«Если для участия в конкурсе необходимо оплатить «комиссию» или «взнос», делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что в Ярославле 56-летняя пенсионерка отдала мошенникам 687 тысяч рублей.