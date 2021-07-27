Москва, 27 июля, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Москве 27 июля ожидается до 30 градусов выше нуля, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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"Сегодня характер метеоусловий в столичном регионе существенно не изменится и, благодаря повышенному фону атмосферного давления, до существенных осадков дело вряд ли дойдет и москвичей ждет еще один относительно погожий денёк с повышением температурного фона», — говорится в прогнозе.

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Температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов тепла, в Подмосковье — до 31 градуса. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации ввели на подтопленных ливнями территориях Сочи.