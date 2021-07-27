Токио, 27 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Российский пловец Евгений Рылов стал победителем на дистанции 100 метров в плавании на спине на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом 27 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dave Dugdale Плавание

Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»

Победный результат Рылова составил 51,98 секунды, при этом он установил новый европейский рекорд.

Второе место занял еще один российский спортсмен — Климент Колесников, отставший от победителя всего на +0,02 секунды, третье место у представителя США Райана Мёрфи, чье отставание от лидера составило +0,21 секунды.

Отметим, это первая с 1996 года золотая медаль сборной России на Олимпиаде, когда во время Игр в Атланте двукратными обладателями золотых олимпийских наград стали Александр Попов и Денис Панкратов.

Напомним, в настоящее время российская национальная команда находится на четвертом месте общем медальном зачете (5 золотых медалей, 7 серебряных и 3 бронзовые). Лидирует в нем команда США (8−3-8), второе место у сборной Японии (8−2-3) и третье — у китайской команды (7−5-7).