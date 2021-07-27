Киев, 27 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о готовности давать свидетельские показания по иску Москвы к Киеву в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Здание ЕСПЧ

«Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности», — сказал он РИА Новости.

Прозоров на протяжении некоторого времени он был заместителем командира сектора «М» так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура России проинформировала, что в Европейский суд по правам человека подана межгосударственная жалоба против Украины по событиям 2014 года на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Россия также требует от ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма, прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Читайте также: В МИД РФ высмеяли прогноз главы минюста Украины по суду в ЕСПЧ