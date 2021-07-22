Москва, 22 июля 2021, 16:35 — REGNUM Прогноз украинского министра юстиции Дениса Малюськи о «неминуемом поражении» России в ЕСПЧ непрофессионален, написала 22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Комментируя реакцию Малюськи на поданный Россией иск в ЕСПЧ против Украины, заявившего, что «Москву ждёт неминуемое поражение», Захарова написала:
Читайте также: Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины за события 2014 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генпрокуратура РФ проинформировала, что в Европейский суд по правам человека подана межгосударственная жалоба против Украины на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Читайте ранее в этом сюжете: Володин рассказал о перспективах обращения в ЕСПЧ для Украины и Суда