Асунсьон, 27 июля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес заявил о провале международного механизма COVAX, призванного обеспечить поставку в страну вакцин от COVID-19 на справедливых условиях. Об этом 26 июля сообщает газета ABC Color.

(сс) bratislavskysamospravnykraj Вакцина AstraZeneca

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По словам президента, сказанным им во время выступления на открытии нового отделения для больных с COVID-19 в региональной больнице Каазапы, ставка на механизм COVAX была сделана «по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы гарантировать справедливое распределение и адекватные цены».

Марио Абдо Бенитес «И я должен с болью сказать и не могу молчать: COVAX не сработал. И мы отстаём в процессе вакцинации. У нас не оказалось того времени, на которое мы рассчитывали».

Отмечается, что из закупаемых в рамках соглашения по механизму COVAX 4,3 млн вакцин, к настоящему времени в Парагвай поступило только 340 800 доз. На фоне срыва поставок по COVAX Абдо Бенитес особо поблагодарил страны, которые передали Парагваю вакцины в качестве бесплатной помощи. В их числе США, Чили, ОАЭ, Индия, Мексика, Уругвай и Катар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Парагвай в конце июня поступила партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Вторая партия вакцины ожидается в стране в конце июля или начале августа.