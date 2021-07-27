Токио, 27 июля, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали золото и серебро летних Олимпийских игр в Токио в финальном заплыве на 100 метров на спине.

Instagram.com/evgen.rylov2396 Евгений Рылов

Золотая медаль Рылова стала первой, полученной российскими пловцами на Олимпийских играх за 25 лет (с Олимпиады 1996 года в Алтанте). Спортсмен преодолел дистанцию с новым рекордом Европы — 51,98 секунды. Климент Колесников уступил ему на 0,02 секунды и стал вторым. Бронзу завоевал американец Райан Мерфи, отставший от Рылова на 0,58 секунды.

«Американцы никогда не проигрывали спину. А теперь ситуация в мире такая. Я — первый. Климент — второй. И это круто!» — сказал победитель в заплыве.

Ранее в финале соревнований в фехтовании на саблях на Олимпиаде в Токио победила российская саблистка София Позднякова.