Тегеран, 27 июля, 2021, 07:52 — ИА Регнум. 26 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 89 122, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погибло 322 иранца. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 322 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 89 122», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 31 814 новых случаев заражения COVID-19, при этом 3566 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 274 346 пациентов из общего числа 3 723 246 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

4982 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 8 241 852 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.