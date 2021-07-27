Бразилиа, 27 июля, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отказало в проведении клинических испытаний индийской вакцины против коронавируса Covaxin. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба регулятора.

(сс) Phill Natal Вакцинация против коронавируса в Бразилии

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«Решение было принято после того, как компания Precisa перестала исполнять функции представителя разработчика вакцины», — говорится в сообщении.

Разработчиком и производителем вакцины Covaxin является индийская компания Bharat Biotech. 23 июля она объявила о расторжении меморандума о взаимопонимании с бразильским партнёром Precisa.

Бразильские СМИ отмечают, что причиной разногласий стали споры вокруг сделки с правительством Бразилии на поставку 20 млн доз вакцины. В ней нашли признаки коррупции, поэтому Минздрав страны отказался от закупки препарата.