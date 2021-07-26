Москва, 27 июля, 2021, 01:47 — ИА Регнум. Минздрав России разрешил проведение совместного испытания вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт», следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Astrazeneca.com Фармацевтическая компания AstraZeneca

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"Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — говорится в документе.

Исследование будет проводиться в пяти медицинских организациях до 2 марта 2022 года, в тестах примут участие 150 добровольцев. В число разрешённых организаций Минздрав включил Научно-исследовательской институт гриппа имени А. А. Смородинцева, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова, компанию «Куратор», московские клиники «Орис» и «Медси».

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина «Спутник Лайт» разработана специалистами центра имени Гамалеи, которому принадлежит разработка препарата «Спутник V». AstraZeneca разработана британско-шведской фармацевтической компанией. В декабре 2020 года компании подписали меморандум о взаимодействии, который предполагает проведение совместных клинических исследований.