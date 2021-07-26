Салоники, Греция, 26 июля, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Бывший нападающий туринского «Ювентуса» Себастьян Джовинко вероятнее всего продолжит карьеру в составе греческого ПАОКа.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, 34-летний игрок может подписать контракт с греческим клубом этим летом или перейти на правах свободного по окончании его контракта с «Аль-Хилаль». Срок действия соглашения между аравийским клубом и Джовинко истекает в декабре этого года.

В минувшем сезоне Джовинко принял участие в 21 матче чемпионата Саудовской Аравии и набрал 5 (1+4) очков по системе «гол+пас».