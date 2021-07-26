Вашингтон, 26 июля, 2021, 23:40 — ИА Регнум. США будут продолжать оказывать помощь Ираку в борьбе с терроризмом, заявил 26 июля американский президент Джо Байден на встрече с иракским премьер-министром Мустафой аль-Кадими.

Archives.gov Джо Байден в Ираке

Комментируя намерения Пентагона вывести свой контингент из Ирака до конца года, Байден сказал, что США не собираются отказываться от борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем более что для стабильности на Ближнем Востоке уничтожение террористов — необходимость.

Байден «Наше взаимодействие в области борьбы с терроризмом продолжится по мере того, как мы переходим к этой новой фазе, о которой будем говорить».

Он добавил, что в Ирак из США будет отправлено 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 — в течение двух недель. Аль-Кадими поблагодарил Байдена за сотрудничество.