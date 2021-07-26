Чэнду, Китай, , 23:24 — REGNUM В ходе встречи министра иностранных дел Китая Ван И с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши было решено, что Китай и Пакистан начнут «совместные действия» в Афганистане, сообщает 26 июля The Hindustan Times.

Китай и Пакистан ставят своей целью не допустить превращения раздираемой войной страны в «рассадник терроризма» и изгнать оттуда террористические силы, сообщило в понедельник китайское внешнеполитическое ведомство.

На встрече в юго-западном китайском городе Чэнду Ван и Куреши «приняли решение начать совместные действия по афганскому вопросу», заявил на брифинге пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

Кроме того, в пресс-релизе, размещенном на сайте китайского МИД, сказано, что Ван в своих переговорах с Куреши «подчеркнул, что как соседи Афганистана, Китай и Пакистан находятся под непосредственным влиянием афганской ситуации. Необходимо, чтобы обе страны укрепляли сотрудничество и оперативно реагировали на изменения обстановки».

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