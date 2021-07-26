Вашингтон, 26 июля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. До конца года военные США покинут Ирак, заявил 26 июля американский президент Джо Байден, передаёт CBS News Radio.

Jayel Aheram США в Ираке

Встретившись с иракским премьер-министром Мустафой аль-Кадими, Байден по итогам переговоров объявил:

«К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн, комментируя планы США покинуть республику, заявил 22 июля, что иракцам нужно, чтобы в стране осталось некоторое количество американских силовиков.