Иерусалим, , 21:22 — REGNUM Палестинские исламистские группировки заявили о готовности возобновить еженедельные акции протеста у границы между сектором Газа и Израилем, передаёт 26 июля ИА «Красная весна».

Как сообщили израильские СМИ со ссылкой на источники, заявление о том, что у группировок «заканчивается терпение» из-за отсутствия прогресса в усилиях по ослаблению ограничений в секторе Газа, было передано Израилю через Египет, Катар и других посредников.

Между тем сообщается, что официальные представители ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили с угрозами в адрес Израиля.

«Наши люди не будут слишком долго терпеть отсутствие реконструкции и нежелание принимать меры для прорыва блокады», — заявил, в частности, представитель ХАМАС Абд аль-Латиф аль-Кану.