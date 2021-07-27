Тирана, 27 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Албании 26 июля сообщили о том, что на территории страны выявлен 21 носитель штамма коронавируса «Дельта». Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По последним данным, девять носителей находятся в Тиране, еще 12 в других городах страны. При этом в 2/3 случаев носители штамма «Дельта» заразили всю свою семью, создав так называемые «семейные очаги» заражения.

По мнению медиков, в настоящее время штамм «Дельта» широко распространен в стране.

При этом в стране продолжается кампания по вакцинации, только на прошлой недели были привиты свыше ста тысяч граждан Албании.