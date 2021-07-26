Киев, , 20:37 — REGNUM Принятый на Украине закон о национальном сопротивлении должен убедить Россию, что цена за агрессивные шаги будет «слишком высокой», заявила 26 июля в эфире телеканала «Рада» депутат «Слуги народа», член комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат отметила, что принятый рамочный закон позволит сформировать на Украине эффективную систему национального сопротивления.

«Эта система будет составлять из сил территориальной обороны… в составе и под председательством верховного главнокомандующего нашего государства и в прямом подчинении командующего ВСУ. Все будет чётко, вертикально и продуманно», — сказала она.

Она отметила, что в законе прописана чёткое и проработанное взаимодействие с местными органами власти, с местным самоуправлением, а также с местным населением. По мнению депутата, такой закон на Украине следовало принять гораздо раньше.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении. Предполагается, что он будет содействовать максимально широкому привлечению украинцев к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства. Также парламент Украины утвердил связанный законопроект об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч человек.