Киев, 16 июля 2021, 13:12 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 16 июля, приняла во втором чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении.
За документ проголосовали 313 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.
Предполагается, что данный документ будет содействовать максимально широкому привлечению украинцев к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства. В нём конкретно прописаны задачи территориальной обороны, а также особенности подготовки движения сопротивления и отдельных граждан к национальному сопротивлению.
Также парламент Украины утвердил связанный с национальным сопротивлением закон об увеличении численности Вооруженных сил на 11 тысяч человек. Таким образом, численность ВСУ возрастет до 261 тысячи человек, из которых 215 тысяч — это военнослужащие.
Напомним, что 29 июня Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об основах национального сопротивления, постановив при этом резко сократить сроки для подготовки законопроекта ко второму чтению. Спешку в принятии документа объясняли тем, что реализацию его положений для власти желательно внедрить с 1 января 2022 года.