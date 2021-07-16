Киев, , 13:12 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 16 июля, приняла во втором чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении.

Украинец Цитата из к/ф «Тарас Бульба». реж Владимир Бортко. 2009. Россия, Украина, Польша

За документ проголосовали 313 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что данный документ будет содействовать максимально широкому привлечению украинцев к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства. В нём конкретно прописаны задачи территориальной обороны, а также особенности подготовки движения сопротивления и отдельных граждан к национальному сопротивлению.

Также парламент Украины утвердил связанный с национальным сопротивлением закон об увеличении численности Вооруженных сил на 11 тысяч человек. Таким образом, численность ВСУ возрастет до 261 тысячи человек, из которых 215 тысяч — это военнослужащие.

Напомним, что 29 июня Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об основах национального сопротивления, постановив при этом резко сократить сроки для подготовки законопроекта ко второму чтению. Спешку в принятии документа объясняли тем, что реализацию его положений для власти желательно внедрить с 1 января 2022 года.