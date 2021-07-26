Киев, 26 июля, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Принятый на Украине закон о национальном сопротивлении должен убедить Россию, что цена за агрессивные шаги будет «слишком высокой», заявила 26 июля в эфире телеканала «Рада» депутат «Слуги народа», член комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Депутат отметила, что принятый рамочный закон позволит сформировать на Украине эффективную систему национального сопротивления.

«Эта система будет составлять из сил территориальной обороны… в составе и под председательством верховного главнокомандующего нашего государства и в прямом подчинении командующего ВСУ. Все будет чётко, вертикально и продуманно», — сказала она.

Она отметила, что в законе прописана чёткое и проработанное взаимодействие с местными органами власти, с местным самоуправлением, а также с местным населением. По мнению депутата, такой закон на Украине следовало принять гораздо раньше.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении. Предполагается, что он будет содействовать максимально широкому привлечению украинцев к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства. Также парламент Украины утвердил связанный законопроект об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч человек.